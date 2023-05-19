Двойная наценка: названа себестоимость очков смешанной реальности Apple

Согласно последним слухам, устройство может стоить около $3 000 из-за его передовых технологий и сложного производственного процесса. По оценкам китайских аналитиков, себестоимость производства одной единицы продукции Apple составит около $1 500.

Сообщается, что стоимость компонентов гарнитуры, включая чип Apple M2, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя, составляет примерно 1400 долларов. Если учесть стоимость доставки, то общая цена производства одной единицы достигает 1600 долларов. Самыми дорогими компонентами являются OLED-дисплеи, стоимость которых оценивается от 280 до 320 долларов за единицу

По сообщениям, Apple, известная сохранением нормы прибыли, рассматривала возможность продажи гарнитуры в убыток, но в конечном итоге отказалась от этой идеи.