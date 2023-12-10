Двойник сердца бьется во имя науки: представлена роботизированную сердечная камера

Двойник сердца бьется во имя науки: представлена роботизированную сердечная камераСкоро и до людей дойдет
Инженеры Массачусетского технологического института создали роботизированную копию правого желудочка сердца, повторяющую пульсирующую и перекачивающую кровь работу настоящего сердца.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Этот робо-желудочек, получивший название RRV, соединяет аутентичную сердечную ткань с синтетическими искусственными мышцами, похожими на воздушные шарики, обеспечивая точный контроль над сокращениями при одновременном наблюдении за естественными клапанами и структурами.
Настраиваемый для имитации как здорового, так и больного состояния, RRV имитировал такие состояния, как легочная гипертензия и инфаркт миокарда. При этом даже тестировались сердечные устройства, например, имплантировался механический клапан, чтобы наблюдать за реакцией желудочка.
Эта инновация служит реалистичной платформой для изучения заболеваний правого желудочка и тестирования методов лечения, давая новую надежду на прорыв в медицине, связанной с сердцем.
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