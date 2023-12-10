Двойник сердца бьется во имя науки: представлена роботизированную сердечная камера

Этот робо-желудочек, получивший название RRV, соединяет аутентичную сердечную ткань с синтетическими искусственными мышцами, похожими на воздушные шарики, обеспечивая точный контроль над сокращениями при одновременном наблюдении за естественными клапанами и структурами.

Настраиваемый для имитации как здорового, так и больного состояния, RRV имитировал такие состояния, как легочная гипертензия и инфаркт миокарда. При этом даже тестировались сердечные устройства, например, имплантировался механический клапан, чтобы наблюдать за реакцией желудочка.

Эта инновация служит реалистичной платформой для изучения заболеваний правого желудочка и тестирования методов лечения, давая новую надежду на прорыв в медицине, связанной с сердцем.

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