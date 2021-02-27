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Двух бывших сотрудников ФСБ осудили за вымогательство взятки в биткойнах
Теперь государству как-то надо вернуть деньги в оборот
Двух бывших сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет колонии за вымогательство взятки в биткойнах. Они требовали криптовалюту от сына экс-главы государственного издательства «Известий».
Как пишет РБК, осуждённых бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова и экс-главу следственного отдела Сергея Белоусова лишили званий майора и капитана юстиции.
Фигурантов задержали весной 2019 года. Они вымогали у сына Галумова 65 млн рублей в биткойнах. Ему угрожали тем, что в деле отца могут появиться новые эпизоды. Сообщается, что преступники успели получить 3 млн рублей.
«РИА Новости» также сообщило, что суд конфисковал у подсудимых 4,1 биткойна. Юрист, который беседовал с изданием, рассказал, что это прецедент, и пока непонятно, как поступят с криптовалютой. Государство может передать третьей стороне право требования криптовалюты, а она затем выведет биткойны.