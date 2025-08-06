Двух жителей Калифорнии арестовали за поставку ИИ-чипов в Китай

По версии следствия, мужчины использовали свою компанию ALX Solutions, чтобы переправлять чипы в Китай через третьи страны — Сингапур и Малайзию, скрывая истинное направление поставок. С октября 2022 года по июль 2025 года они отправили более 20 таких партий.

GPU важны для разработки искусственного интеллекта, поэтому, в попытке вставить палки в колеса, США строго ограничивают их экспорт в ряд стран, включая Китай, Россию, Иран и Северную Корею.

Один из обвиняемых — Ген — имеет вид на жительство в США и сдался властям добровольно. Ян, который находится в стране нелегально, был арестован. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы. Суд назначен на 11 сентября. Ген выпущен под залог, Ян остаётся под стражей.

Следствие установило, что деньги за чипы поступали от компаний из Китая и Гонконга, включая перевод в 1 миллион долларов. При этом ALX Solutions не получала оплату от указанных получателей грузов.