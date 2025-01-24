Двухэтажный дом с тремя подъездами напечатали на 3D-принтере всего за 12 дней

Опубликовано 24 января 2025, 12:301 мин.
Двухэтажный дом с тремя подъездами напечатали на 3D-принтере всего за 12 днейДоступное жилье с 3D-печатью
3D-печатный проект доступного жилья в Луте, Ирландия, был завершен в рекордные сроки. Проект, получивший название Grange Close, включает в себя три (хоть и не отдельных) дома террасного типа, каждый площадью 110 квадратных метров с двумя этажами. Проект, реализованный компанией HTL. tech, был завершен всего за 132 рабочих дня, начиная с подготовки участка и заканчивая передачей ключей.
© COBOD
Основная конструкция домов была напечатана всего за 12 дней с помощью принтера COBOD BOD2, который наносит слои цементоподобного материала для формирования стен. Первый этаж был напечатан за семь дней, а верхний — за пять. Затем «традиционные» строители добавили крышу, окна, двери и электрические системы.
Использование 3D-печати сократило время строительства на 35% по сравнению с аналогичными проектами, причем половина экономии была получена непосредственно в процессе печати. Точная 3D-печать позволила лучше интегрировать другие элементы здания, что ускорило строительство в целом.