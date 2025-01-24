Двухэтажный дом с тремя подъездами напечатали на 3D-принтере всего за 12 дней

Основная конструкция домов была напечатана всего за 12 дней с помощью принтера COBOD BOD2, который наносит слои цементоподобного материала для формирования стен. Первый этаж был напечатан за семь дней, а верхний — за пять. Затем «традиционные» строители добавили крышу, окна, двери и электрические системы.

Использование 3D-печати сократило время строительства на 35% по сравнению с аналогичными проектами, причем половина экономии была получена непосредственно в процессе печати. Точная 3D-печать позволила лучше интегрировать другие элементы здания, что ускорило строительство в целом.