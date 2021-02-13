Двум новейшим украинским самолётам запретили летать

Как пишет РБК, приказ об этом опубликовали на портале Государственной авиационной службы Украины. Дело в том, что у самолётов не было сертификата лётной годности в течение двух лет. Госавиаслужба не имела доступа к ним, чтобы контролировать лётную годность самолётов и их эксплуатацию.

Эти самолёты выпустило украинское госпредприятие «Антонов». Ан-132 представляет собой среднемагистральный грузовой самолёт, модификацию советского Ан-32. Ан-178 же — это ближнемагистральный транспортный самолёт на базе Ан-158. Украина уже пыталась продать эти самолёты Перу. Однако сделка не состоялась из-за отсутствия международной сертификации.