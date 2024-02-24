Двусмысленный закон США превратил журналиста в хакера в глазах властей

CFAA, федеральный закон США о борьбе со взломом, и так подвергается критике за широкие и неоднозначные формулировки. Закон определяет преступление как доступ к компьютеру «без разрешения» или превышение разрешенного доступа. Однако в законе нет четкого определения того, что представляет собой «авторизация» или «защищенный компьютер», что приводит к непоследовательным толкованиям и потенциальным злоупотреблениям.

Берк утверждает, что получил видеоклипы, используя общедоступные учетные данные для входа в систему, в то время как в обвинительном заключении утверждается, что он получил доступ к ним «без разрешения». Эта двусмысленность перекликается с предыдущими делами Аарона Шварца и Эндрю Ауэрнхаймера, которые были привлечены к ответственности по CFAA за доступ к общедоступной информации. Дело Шварца, получившего доступ к научным статьям, и дело Ауэрнхаймера, получившего доступ к общедоступной пользовательской информации компании, подчеркивают трудности в определении понятия «авторизация» и возможность того, что закон может заманить в ловушку людей, которых традиционно не считают хакерами.

Широкая сфера применения CFAA позволяет использовать его в различных ситуациях, в том числе против журналистов, таких как Берк, а также против злоумышленников, например, ответственных за утечку данных. Такая многогранность, несмотря на кажущуюся пользу, вызывает опасения, что она может помешать законной журналистской деятельности в США.