Дыхание человека показали воочию

Проект показали на фестивале Sundance. Дополненная реальность в Breathe визуализирует дыхание человека, то есть показывает анимированный диоксид углерода в виде светящихся частиц. Зритель может взаимодействовать с этими частицами.

С технической точки зрения Breathe состоит из гарнитуры Magic Leap AR и датчиков определения дыхания. Авторы проекта заявляют, что это первый раз, когда подобный датчик подключён к Magic Leap. Также они пояснили, что хотят попробовать установить иной тип отношений человека с природой, осмыслить то, как он встроен в планетарную систему. Поэтому авторам стало важно, чтобы дыхание показали воочию.