«Дырявую» National Amusements вновь взломали: страдают Paramount и CBS

Компания признала факт взлома в недавнем заявлении, поданном генеральному прокурору штата Мэн, но подробности остаются скудными. Пострадало 82 128 человек, возможно, включая сотрудников, поскольку письмо с уведомлением пришло из отдела кадров. Однако неясно, пострадали ли клиенты или пользователи, какие именно данные были украдены и каков был характер атаки.

Хотя в письме упоминается похищенная финансовая информация, например номера банковских счетов и пароли, National Amusements хранит молчание, отказываясь комментировать требования о выкупе или тип атаки. Такое отсутствие прозрачности усиливает опасения по поводу масштабов и серьезности утечки данных.

В августе 2023 года компания Paramount, контролируемая National Amusements, уже сообщала о похожем инциденте, в результате которого были скомпрометированы имена, даты рождения и даже номера социального страхования клиентов.

Эта череда ошибок в системе безопасности вызывает серьезные вопросы о методах кибербезопасности National Amusements, считают эксперты Задержка с раскрытием информации о взломе, который произошел в декабре 2022 года, еще больше подрывает доверие и оставляет потенциально пострадавших в неведении.