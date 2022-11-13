Дышать — опасно: крошечные частицы в воздухе могут вызвать внезапные сердечные приступы

Исследователи искали частицы, по крайней мере, в 25 раз меньшие, чем ширина человеческого волоса, известные как частицы PM 2,5. Их можно легко вдохнуть, и они связаны с множеством проблем со здоровьем, включая аутоиммунные заболевания.

«Мы получили чёткие доказательства краткосрочной связи PM 2,5 с внебольничной остановкой сердца, которая является катастрофическим событием, которое часто приводит к внезапной смерти», — рассказали учёные.

Мы можем снизить опасность, если будем отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, говорят исследователи.