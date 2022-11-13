Дышать — опасно: крошечные частицы в воздухе могут вызвать внезапные сердечные приступы

20:40, 13 ноября 2022
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Дышать — опасно: крошечные частицы в воздухе могут вызвать внезапные сердечные приступыИх источник — автомобили с двигателями внутреннего сгорания
Данные, собранные в Сингапуре почти за десятилетие, показывают, что повышенная концентрация мельчайших частиц в воздухе может вызвать внезапную остановку сердца.
Исследователи искали частицы, по крайней мере, в 25 раз меньшие, чем ширина человеческого волоса, известные как частицы PM 2,5. Их можно легко вдохнуть, и они связаны с множеством проблем со здоровьем, включая аутоиммунные заболевания.
«Мы получили чёткие доказательства краткосрочной связи PM 2,5 с внебольничной остановкой сердца, которая является катастрофическим событием, которое часто приводит к внезапной смерти», — рассказали учёные.
Мы можем снизить опасность, если будем отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, говорят исследователи.