Дышите грязным воздухом? Ваши кости могут стать более хрупкими

Риск остеопороза повышается с возрастом, особенно у женщин в постменопаузе. В новой работе авторы собрали данные о разнообразной группе из 9041 женщины за шесть лет. Используя домашние адреса участниц для оценки содержания различных частиц в воздухе, исследователи обнаружили, что по мере увеличения загрязнения плотность костей снижалась.

«Наши результаты подтверждают, что плохое качество воздуха может быть фактором риска потери костной массы независимо от социально-экономических или демографических факторов», — говорят исследователи.

Так, увеличение азота в воздухе на 10% было связано со среднегодовой потерей минеральной плотности костей поясничного отдела позвоночника на 1,22%.