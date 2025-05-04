Джефф Безос продаст акций Amazon на $4,8 млрд

Продажа будет проводиться по заранее утвержденному плану, который позволяет инсайдерам продавать акции по расписанию, чтобы избежать обвинений в использовании внутренней информации. Безос, остающийся крупнейшим акционером Amazon с 1,02 млрд акций, уже продал акции на $13,5 млрд в 2024 году — впервые с 2021 года. Средства от продаж он направляет на финансирование своей космической компании Blue Origin и благотворительного фонда Day One, поддерживающего образование и борьбу с бездомностью. Анонс продажи совпал с отчетом Amazon за первый квартал, показавшим прибыль выше ожиданий, но слабый прогноз операционной прибыли из-за новых тарифов, введенных президентом Трампом.

Недавно Безос оказался в центре внимания после звонка Трампа, который пожаловался на слухи, что Amazon собирается отображать стоимость тарифов для покупателей. Компания быстро опровергла эти планы.