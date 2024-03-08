«Джеймс Уэбб» нашел самую старую «мертвую» галактику из когда-либо наблюдавшихся

Загадка становится все более глубокой, поскольку причина столь быстрого «закрытия» остается неясной. Выбросила ли сверхмассивная черная дыра из галактики необходимый газ, лишив ее звездообразующего вещества? Или газ просто был израсходован слишком быстро, не оставив топлива для дальнейшего звездообразования?

«Ранняя Вселенная, по-видимому, работала в более быстром темпе», — объясняет соавтор исследования Франческо Д’Эудженио. «Это включает в себя резкий переход от стадии звездообразования к стадии покоя в галактиках, что, возможно, потребует пересмотра моделей, основанных исключительно на современной Вселенной».

Хотя это не первая «мертвая» галактика, обнаруженная в ранней Вселенной, она является самой старой — ее наблюдали всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Интересно, что, несмотря на ее нынешнее спящее состояние, сохраняется вероятность того, что эта древняя галактика возобновила свое звездообразование.