«Джеймс Уэбб» рассмотрел далекий аналог зародыша Млечного Пути

«Искрящийся светлячок», был обнаружен благодаря гравитационному линзированию, когда массивное скопление галактик MACS J1423.8+2404 увеличило свет далекой галактики. На растянутом изображении галактики с красным смещением 8,296 видны звездные скопления, сосредоточенные вблизи ее центра и вдоль ее вытянутой структуры. Также были обнаружены две близлежащие галактики.

Массы этих звездных скоплений составляют от 100 000 до 1 млн Солнц — они похожи на шаровые скопления Млечного Пути, но имеют более низкое содержание металлов и признаки активного звездообразования. Вероятно, пик этой активности пришелся на последние 10−100 миллионов лет.

Вся галактика небольшая, ее радиус составляет 978 световых лет, а общая звездная масса — около 5 миллионов Солнц. Ученые считают, что Firefly Sparkle представляет собой ранний аналог Млечного Пути.