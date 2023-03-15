Наука и технологии
11:57, 15 марта 2023
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"Джеймс Уэбб" сфоткал прелюдию к появлению сверхновой

Редкое для наблюдений явление

Редкий вид звезды типа Вольфа-Райе WR 124 был запечатлен телескопом “Джеймс Уэбб”. А именно перед тем, как она превратится в сверхновую. Звезда находится на расстоянии 15 000 световых лет в созвездии Стрельца.

"Джеймс Уэбб" сфоткал прелюдию к появлению сверхновой

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Массивные звезды проходят через свой жизненный цикл, и только некоторые из них проходят через короткую фазу Вольфа-Райе перед тем, как стать сверхновой, что делает наблюдения "Джеймса Уэбба" ценными для астрономов.

"Джеймс Уэбб" сфоткал прелюдию к появлению сверхновой

NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Звезды Вольфа-Райе находятся в процессе отбрасывания своих внешних слоев, в результате чего образуются характерные ореолы из газа и пыли. Масса звезды WR 124 в 30 раз больше массы Солнца, а она сбросила 10 солнечных масс, пока что.

Звезды, подобные WR 124, также помогают астрономам понять важнейший период ранней истории Вселенной. Бурный период трансформации, который помог заснять “Уэбб”, обеспечит новые открытия.

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