"Джеймс Уэбб" сфоткал прелюдию к появлению сверхновой

Звезды Вольфа-Райе находятся в процессе отбрасывания своих внешних слоев, в результате чего образуются характерные ореолы из газа и пыли. Масса звезды WR 124 в 30 раз больше массы Солнца, а она сбросила 10 солнечных масс, пока что.

Звезды, подобные WR 124, также помогают астрономам понять важнейший период ранней истории Вселенной. Бурный период трансформации, который помог заснять “Уэбб”, обеспечит новые открытия.