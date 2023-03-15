"Джеймс Уэбб" сфоткал прелюдию к появлению сверхновой

"Джеймс Уэбб" сфоткал прелюдию к появлению сверхновойРедкое для наблюдений явление
Редкий вид звезды типа Вольфа-Райе WR 124 был запечатлен телескопом “Джеймс Уэбб”. А именно перед тем, как она превратится в сверхновую. Звезда находится на расстоянии 15 000 световых лет в созвездии Стрельца.
Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team
Массивные звезды проходят через свой жизненный цикл, и только некоторые из них проходят через короткую фазу Вольфа-Райе перед тем, как стать сверхновой, что делает наблюдения "Джеймса Уэбба" ценными для астрономов.
Звезды Вольфа-Райе находятся в процессе отбрасывания своих внешних слоев, в результате чего образуются характерные ореолы из газа и пыли. Масса звезды WR 124 в 30 раз больше массы Солнца, а она сбросила 10 солнечных масс, пока что.
Звезды, подобные WR 124, также помогают астрономам понять важнейший период ранней истории Вселенной. Бурный период трансформации, который помог заснять “Уэбб”, обеспечит новые открытия.