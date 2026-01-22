Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2026, 17:17
1 мин.

Дженсен Хуанг назвал ИИ-роботов выпадающим раз в поколение шансом для Европы

Глава Nvidia заявил, что Европа может стать лидером в создании роботов с ИИ
Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал развитие роботов с ИИ уникальным шансом для Европы. Он выступил с такой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дженсен Хуанг назвал ИИ-роботов выпадающим раз в поколение шансом для Европы
© Unitree Robotics

По его словам, у Европы есть мощная промышленная база. Если объединить её с ИИ, можно «совершить прорыв и выйти в лидеры в сфере робототехники», обойдя эпоху доминирования США в ПО.

Однако Хуанг предупредил, что для успеха Европе необходимо решить проблему с энергоснабжением, так как затраты на энергию в регионе очень высоки. Без надёжных и доступных источников энергии строительство необходимой инфраструктуры для ИИ будет «сложным».

Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NVIDIA
,
#робот
,
#мнение