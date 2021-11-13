Джо Байден ужесточил санкции против Huawei

Теперь оборудование Huawei, ZTE и трёх других китайских компаний нельзя использовать в телекоммуникационных сетях США. Почти все сенаторы — и республиканцы, и демократы, — одобрили этот закон.

В марте Федеральная комиссия по связи (FCC) США заявила, что обнаружила пять китайских компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Это Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co. При этом FCC не требовала отмены заявок компаний на использование их оборудования в сетях США.