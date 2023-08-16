EBarrow Kit сделает из тачки «электромобиль»

Комплект eBarrow Kit предназначен для всех тачек с колесами, закрепленными на четырех болтах, и включает в себя водонепроницаемый корпус и сменное переднее колесо. Установка занимает менее четырех минут, а металлические бамперы надежно защищают электронику.

Двигатель со ступицей мощностью 350 Вт обеспечивает крутящий момент 50 Нм и питается от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней работы. Встроенный дисплей позволяет следить за уровнем заряда батареи.