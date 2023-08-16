EBarrow Kit сделает из тачки «электромобиль»Буквально из тачки
С помощью набора eBarrow Kit работа с тяжелой тачкой превращается в легкий процесс. Этот комплект, который в настоящее время ищет поддержки на Kickstarter, обещает электрифицировать вашу тачку с «удобным процессом зарядки».
Комплект eBarrow Kit предназначен для всех тачек с колесами, закрепленными на четырех болтах, и включает в себя водонепроницаемый корпус и сменное переднее колесо. Установка занимает менее четырех минут, а металлические бамперы надежно защищают электронику.
Двигатель со ступицей мощностью 350 Вт обеспечивает крутящий момент 50 Нм и питается от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней работы. Встроенный дисплей позволяет следить за уровнем заряда батареи.
Если проект eBarrow Kit станет реальностью, то, заплатив 349 долларов, вы сможете приобрести его по выгодной цене по сравнению с электрическими грузовыми тележками. Благодаря удобству и мощности подъем тяжестей уже никогда не будет таким, как прежде.