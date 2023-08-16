Наука и технологии
15:40, 16 августа 2023
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EBarrow Kit сделает из тачки «электромобиль»

Буквально из тачки

С помощью набора eBarrow Kit работа с тяжелой тачкой превращается в легкий процесс. Этот комплект, который в настоящее время ищет поддержки на Kickstarter, обещает электрифицировать вашу тачку с «удобным процессом зарядки».

Комплект eBarrow Kit предназначен для всех тачек с колесами, закрепленными на четырех болтах, и включает в себя водонепроницаемый корпус и сменное переднее колесо. Установка занимает менее четырех минут, а металлические бамперы надежно защищают электронику.

Двигатель со ступицей мощностью 350 Вт обеспечивает крутящий момент 50 Нм и питается от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней работы. Встроенный дисплей позволяет следить за уровнем заряда батареи.

EBarrow Kit сделает из тачки «электромобиль»
© eBarrow Kit

Если проект eBarrow Kit станет реальностью, то, заплатив 349 долларов, вы сможете приобрести его по выгодной цене по сравнению с электрическими грузовыми тележками. Благодаря удобству и мощности подъем тяжестей уже никогда не будет таким, как прежде.

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