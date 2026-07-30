eBay и её экс-менеджеры заплатят $56 млн за травлю семьи пауками и свиньями

Всё началось с того, что супруги Ина и Дэвид Штайнер вели новостной сайт о торговле на eBay и публиковали критические статьи о работе компании. Руководству это не понравилось.

Тогда глава службы безопасности eBay и другие топ-менеджеры организовали «охоту»: они следили за парой, установили на их машину скрытый GPS-передатчик, слали угрозы по Интернету, а также отправляли по почте живых пауков, тараканов, похоронный венок, книгу о переживании смерти супруга и маску окровавленной свиньи.

Восемь сотрудников компании признали вину, некоторые уже отсидели тюремные сроки, а сама eBay в 2024 году была оштрафована на 3 миллиона долларов.

По условиям нового мирового соглашения супруги Штайнер получат 48,7 млн долларов лично, из которых 46,15 млн заплатит сама компания. Бывший генеральный директор Девин Вениг обязан выплатить им 2 млн долларов и ещё 1 млн перечислить в благотворительный фонд. Двое других экс-руководителей заплатят по 500 тысяч долларов каждый. Также eBay перечислит 6 млн долларов в разные некоммерческие организации.