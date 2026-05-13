eBay отвергла предложение о продаже за $56 миллиардов

GameStop хотел купить eBay по цене 125 долларов за акцию. Вся сделка оценивалась примерно в 56 миллиардов долларов. Часть суммы — наличными, часть — акциями GameStop.

Но на Уолл-стрит сразу усомнились: где GameStop возьмёт такие деньги? На тот момент у ритейлера было только обещание банка TD Bank выделить кредит максимум на 20 миллиардов долларов.

Будет ли продолжение истории — пока неизвестно.