Опубликовано 13 мая 2026, 13:33
eBay отвергла предложение о продаже за $56 миллиардов

Ни убедили
Глава GameStop Райан Коэн думал объединиться с eBay, чтобы составить конкуренцию Amazon. Но eBay сказала своё «нет», как пишут СМИ. Компания, мол, назвала предложение игрового ритейлера «ни убедительным, ни привлекательным».
GameStop хотел купить eBay по цене 125 долларов за акцию. Вся сделка оценивалась примерно в 56 миллиардов долларов. Часть суммы — наличными, часть — акциями GameStop.

Но на Уолл-стрит сразу усомнились: где GameStop возьмёт такие деньги? На тот момент у ритейлера было только обещание банка TD Bank выделить кредит максимум на 20 миллиардов долларов.

Будет ли продолжение истории — пока неизвестно.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
