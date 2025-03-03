Еда, одежда и новейший скафандр: Россия доставила на МКС 2599 кг груза

На борту корабля находилось около 2 599 кг грузов для экипажа. Среди груза были продукты питания, одежда, медицинские принадлежности и новый скафандр «Орлан-МКС» для российских выходов в открытый космос. Ученые на борту будут использовать груз для изучения микроводорослей в качестве источника пищи, проверки воздействия микроорганизмов на поверхности и создания современных полупроводниковых кристаллов. В комплект также входит оборудование для изучения влияния микрогравитации на кровообращение и иммунитет.

«Прогресс» также доставил 950 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота. Он пробудет на МКС около шести месяцев, после чего будет заполнен мусором и отправлен сгорать в атмосфере Земли.