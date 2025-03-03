Еда, одежда и новейший скафандр: Россия доставила на МКС 2599 кг груза

Опубликовано 03 марта 2025, 04:301 мин.
Еда, одежда и новейший скафандр: Россия доставила на МКС 2599 кг грузаРоссийский грузовой корабль доставил на космическую станцию груз
Российский грузовой корабль успешно доставил на Международную космическую станцию (МКС) продукты питания, топливо и научное оборудование. Космический корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к модулю «Звезда» 1 марта, находясь на орбите в 418 км над Южной Атлантикой. Станция стартовала двумя днями ранее с космодрома Байконур в Казахстане.
© NASA
На борту корабля находилось около 2 599 кг грузов для экипажа. Среди груза были продукты питания, одежда, медицинские принадлежности и новый скафандр «Орлан-МКС» для российских выходов в открытый космос. Ученые на борту будут использовать груз для изучения микроводорослей в качестве источника пищи, проверки воздействия микроорганизмов на поверхности и создания современных полупроводниковых кристаллов. В комплект также входит оборудование для изучения влияния микрогравитации на кровообращение и иммунитет.
«Прогресс» также доставил 950 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота. Он пробудет на МКС около шести месяцев, после чего будет заполнен мусором и отправлен сгорать в атмосфере Земли.