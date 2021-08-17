«Единая Россия» предложила запретить искусственный интеллект в некоторых областях

Такое предложение содержится в «Цифровом манифесте», который разработала «Единая Россия». Его планируется принять во вторник, 17 августа, на экспертной сессии «Цифровое будущее страны».

В партии РБК рассказали, что искусственный интеллект уже используется при принятии решений о выдаче банковских кредитов и в других отраслях. Единороссы заявили, что банки порой сами не знают, почему технология приняла такие решения. Также они сообщили, что иногда искусственный интеллект занимается и наймом на работу.

Отмечается, что манифест предлагает сделать приоритетом государства защиту человека от кибермошенничества и криминала, цифровой дискриминации и нарушения приватности в цифровой среде.