Единственная популяция дельфинов в Англии на грани исчезновения

Группа ученых в сотрудничестве с гражданскими исследователями открыла душераздирающую реальность: популяция дельфинов, насчитывающая всего 48 особей, вдвое меньше аналогичных популяций и как минимум в 10 раз меньше, чем их собратья близ Франции.

Человеческая деятельность, загрязнение окружающей среды и трудности с воспитанием потомства ставят этих дельфинов на грань. Населяя одни из самых оживленных судоходных путей в мире и сталкиваясь с постоянным загрязнением, эти умные морские существа остро нуждаются в защите. Задокументировав их социальное взаимодействие и ежедневные проблемы, исследователи требуют немедленных мер по сохранению популяции, иначе станет поздно.