Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» законсервируют

Ранее ремонт и модернизация «Кузнецова» были остановлены, и эксперты считают, что продолжать их не имеет смысла. Авианосцу уже более 40 лет, и поддерживать его в строю слишком дорого.

После консервации на корабле останется небольшой экипаж — около 150–200 человек. Они будут следить за состоянием судна. Раньше на «Кузнецове» служило около 2200 моряков.

Опрошенный изданием военный эксперт считает решение законсервировать корабль правильным. Деньги, которые потрачены и которые еще нужно было бы вложить, лучше использовать на другие задачи.

Эксперты также отмечают, что после списания «Кузнецова» не стоит спешить с постройкой новых авианосцев — для этого пока нет веских причин.