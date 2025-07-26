Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» законсервируют

Опубликовано 26 июля 2025, 18:001 мин.
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» законсервируютЛибо продадут, либо утилизируют
Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» скоро будет законсервирован, пишут Известия. После этого корабль либо продадут, либо утилизируют. Все важное оборудование и механизмы снимут — их планируют использовать на других судах. Корпус подготовят к длительному хранению, а все водозаборные устройства заварят.
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Ранее ремонт и модернизация «Кузнецова» были остановлены, и эксперты считают, что продолжать их не имеет смысла. Авианосцу уже более 40 лет, и поддерживать его в строю слишком дорого.
После консервации на корабле останется небольшой экипаж — около 150–200 человек. Они будут следить за состоянием судна. Раньше на «Кузнецове» служило около 2200 моряков.
Опрошенный изданием военный эксперт считает решение законсервировать корабль правильным. Деньги, которые потрачены и которые еще нужно было бы вложить, лучше использовать на другие задачи.
Эксперты также отмечают, что после списания «Кузнецова» не стоит спешить с постройкой новых авианосцев — для этого пока нет веских причин.