Единственный в России женский экипаж показал управление 46-тонным танком

Заезд состоялся на полигоне парка «Патриот» в Севастополе. Во время показа выступили и морские пехотинцы, и разведчики, которые демонстрировали боевые приёмы. По полигону проехали танки и бронетранспортёры. Они преодолели ступень высотой в 90 см, противотанковый ров с водой и курган.

Все эти препятствия прошёл и 46-тонный танк Т-72Б3 под управлением женского экипажа. В целом, боевая машина может развивать скорость до 65 км/ч по трассе и до 35-45 км/ч по пересечённой местности. Т-72Б3 оснащён 125 мм гладкоствольным орудием. Выступлением организаторы хотели показать, что танком могут управлять не только более сильные физически мужчины, но и подготовленные женщины.