Эффект древних ацтекских «свистков смерти» проверили на современных людях

Сделанный в форме черепа и найденный в ацтекских захоронениях, датируемых 1250−1521 годами нашей эры, «свисток смерти» имитирует человеческую гортань. При выдохе он создает осциллирующие звуковые волны, которые, проходя через камеру, издают крик, напоминающий одновременно сирены и человеческие вопли страха или боли. Исследователи подвергли звуку 70 участников, не предупреждая их заранее. Нейронные замеры показали повышенную активность в слуховых зонах мозга, а участники описали звук как крайне пугающий.

Этот эффект возникает из-за того, что звук «свистка» размывает границы между естественным и искусственным, вызывая звуковой эффект «зловещей долины». Ученые предполагают, что его использовали в ритуалах, посвященных Ээкатлю, ацтекскому богу ветра, или в обрядах жертвоприношения, символизируя путь в загробный мир.