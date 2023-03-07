Эффект Моцарта — чушь? Музыка оказалась неспособна вылечить эпилепсию

Под эффектом Моцарта также подразумевается улучшение когнитивных функций в целом при прослушивании произведений великого композитора. Некоторые исследования связывают сонаты Моцарта с улучшением состояния пациентов, страдающих эпилепсией.

Однако в новом отчёте группы учёных из Венского университета говорится, что это утверждение не имеет под собой научной основы. Они обнаружили, что старые работы были искажены «выборочной отчётностью, небольшим размером выборки и неадекватной исследовательской практикой».