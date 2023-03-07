Эффект Моцарта — чушь? Музыка оказалась неспособна вылечить эпилепсию

20:46, 07 марта 2023
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Эффект Моцарта — чушь? Музыка оказалась неспособна вылечить эпилепсиюДа и вряд ли улучшает ваши когнитивные функции
Может ли музыка действовать как лекарство? Согласно новому исследованию, нет достоверной связи между прослушиванием музыки и облегчением симптомов эпилепсии. Проще говоря, «эффект Моцарта» — миф.
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Под эффектом Моцарта также подразумевается улучшение когнитивных функций в целом при прослушивании произведений великого композитора. Некоторые исследования связывают сонаты Моцарта с улучшением состояния пациентов, страдающих эпилепсией.
Однако в новом отчёте группы учёных из Венского университета говорится, что это утверждение не имеет под собой научной основы. Они обнаружили, что старые работы были искажены «выборочной отчётностью, небольшим размером выборки и неадекватной исследовательской практикой».