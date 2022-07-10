Эффективнее электрокаров: производство растительного мяса положительно влияет на планету

Инвестиции в производство мясных и молочных альтернатив привели к сокращению выбросов парниковых газов в три раза больше, чем инвестиции в "зеленые" цементные технологии, в семь раз больше, чем в "зеленые здания”, и в 11 раз больше, чем в электромобили.

Мясное и молочное производство использует 83 процента сельскохозяйственных угодий и вызывает 60 процентов от общего числа выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, но обеспечивает только 18 процентов калорий и 37 процентов белка нужных человечеству.

К тому же переход питания человека от мяса к растениям приводит к сокращению уничтоженных лесов для выращивания пастбищ и кормов, а также сокращение выбросов метана крупным рогатым скотом и овцами, показывают недавние исследование.