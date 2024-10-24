Эффективность турбинных двигателей улучшили новым покрытием

Турбинные двигатели, которые имеют ключевое значение как для авиации, так и для промышленных применений, таких как производство энергии, преобразуют топливо в механическую энергию. «Горячие двигатели более эффективны», — отметила Опила, подчеркивая, что увеличение температуры приводит к большему выходу работы на единицу тепла. Новые покрытия служат барьером против реактивных газов, образующихся во время сгорания, которые могут повредить лопатки турбины.

Текущие высокотемпературные материалы, включая никелевые суперсплавы и керамические композиты, имеют ограничения в своей производительности. Команда UVA исследовала рефракторные металлические сплавы, которые ранее были отложены из-за плохой устойчивости к окислению. Объединив редкоземельные оксиды, исследователи создали однослойное покрытие, которое предлагает превосходную защиту без сложности многослойных систем.

Теперь они занимаются масштабированием производства.