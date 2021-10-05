Эффективность западной вакцины от коронавируса упала почти до 50% через полгода

Учёные проанализировали данные по 3,4 млн пациентов системы здравоохранения Южной Калифорнии. Исследователи увидели, что в первый месяц после вакцинации эффективность препарата составляет 88% в среднем. Через шесть месяцев она становится ниже. Если же говорить об эффективности конкретно против штамма «дельта», то в первый месяц она составляет месяц 90%, а через четыре месяца падает до 53%.

Вакцину Pfizer/BioNTech разработали совместно немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская Pfizer. Им помогала и китайская Fosun Pharma.