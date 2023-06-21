Его даже суд не остановил: отец 600 детей продолжил сдавать сперму

Его также обязали связаться со всеми клиниками, с которыми он когда-либо работал, и потребовать уничтожения своих образцов. Исключение составляет биологический материал, зарезервированный для родителей, у которых уже есть дети от Мейджера. За каждое последующее «пожертвование» ему грозит штраф до 100 000 евро.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что примерно 375 детей Мейера живут в Нидерландах, 80 - в Германии, 35 - в Бельгии, четверо - в Аргентине и двое - в Австралии. Мейер начал свою карьеру донора спермы в 2007 году, зарегистрировавшись в 11 клиниках, банке спермы Cryos и вступив в тематические группы в социальных сетях.

В течение 16 лет он обманывал всех, обещая эксклюзивное партнерство с каждой клиникой и одновременно говоря матерям, что он стал отцом около десяти детей.