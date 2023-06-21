Его даже суд не остановил: отец 600 детей продолжил сдавать сперму

Его даже суд не остановил: отец 600 детей продолжил сдавать спермуИ не факт, что это конечный список
Голландский мужчина, прозванный «Сперминатором» за то, что он стал отцом более 600 детей, продолжает сдавать сперму, несмотря на судебный запрет, сообщает Daily Mail. Cуд официально запретил Джонатану Якобусу Мейджеру сдавать сперму в апреле 2023 года.
Его также обязали связаться со всеми клиниками, с которыми он когда-либо работал, и потребовать уничтожения своих образцов. Исключение составляет биологический материал, зарезервированный для родителей, у которых уже есть дети от Мейджера. За каждое последующее «пожертвование» ему грозит штраф до 100 000 евро.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что примерно 375 детей Мейера живут в Нидерландах, 80 - в Германии, 35 - в Бельгии, четверо - в Аргентине и двое - в Австралии. Мейер начал свою карьеру донора спермы в 2007 году, зарегистрировавшись в 11 клиниках, банке спермы Cryos и вступив в тематические группы в социальных сетях.
В течение 16 лет он обманывал всех, обещая эксклюзивное партнерство с каждой клиникой и одновременно говоря матерям, что он стал отцом около десяти детей.