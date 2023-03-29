Наука и технологии
12:00, 29 марта 2023
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“Его понимание ИИ осталось ограниченным”: Илон Маск о Билле Гейтсе

И это несмотря на вклад второго в эту технологию

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, раскритиковал соучредителя Microsoft Билла Гейтса за ограниченное понимание искусственного интеллекта (ИИ). Маск заявил, что понимание Гейтсом ИИ остается “ограниченным” с момента их первой встречи.

“Его понимание ИИ осталось ограниченным”: Илон Маск о Билле Гейтсе

Фото: Ferra.ru

Маск написал следующее: “Я помню ранние встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ было ограниченным. Оно и сейчас ограничено”. Гендиректор SpaceX отвечал на твит Сэнди Кори, который положительно оценил руководство Билла Гейтса в Microsoft и его работу с искусственным интеллектом.

Эта критика звучит, несмотря на давний интерес Гейтса к ИИ и его заявления о потенциальном влиянии ИИ на общество, а также на участие Microsoft в исследованиях в сфере искусственного интеллекта.

Несмотря на свой уход из OpenAI (разработчика ChatGPT, где также участвовала Microsoft), Маск остается влиятельной фигурой в мире ИИ и технологий, поэтому в этом вопросе к нему можно прислушиваться.

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