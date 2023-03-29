“Его понимание ИИ осталось ограниченным”: Илон Маск о Билле Гейтсе

Маск написал следующее: “Я помню ранние встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ было ограниченным. Оно и сейчас ограничено”. Гендиректор SpaceX отвечал на твит Сэнди Кори, который положительно оценил руководство Билла Гейтса в Microsoft и его работу с искусственным интеллектом.

Эта критика звучит, несмотря на давний интерес Гейтса к ИИ и его заявления о потенциальном влиянии ИИ на общество, а также на участие Microsoft в исследованиях в сфере искусственного интеллекта.

Несмотря на свой уход из OpenAI (разработчика ChatGPT, где также участвовала Microsoft), Маск остается влиятельной фигурой в мире ИИ и технологий, поэтому в этом вопросе к нему можно прислушиваться.