Эхолокация позволит маленьким роботам находить пропавших людей

Маленький робот может поместиться на ладони. Система работает так же, как эхолокация летучих мышей. Микрофон испускает звуки на разных частотах, которые затем улавливает динамик робота, когда они отражаются от стен. Затем созданный командой алгоритм анализирует звуковые волны и создаёт карту с габаритами комнаты.

Во время испытаний исследователи обнаружили, что их метод всё ещё не так точен, как системы, использующие более крупное и дорогое оборудование. Однако они надеются улучшить его точность в будущих версиях и устранить необходимость в том, чтобы система генерировала звуки. Вместо этого они хотят, чтобы робот мог полагаться на звуки вращения его собственных пропеллеров.