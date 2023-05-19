Экипаж новой лунной миссии уже начал подготовку

Обучение, которое начнется в июне будет охватывать различные аспекты миссии, включая процедуры запуска, выход на лунную орбиту, возвращение в атмосферу Земли и посадку на воду в Тихом океане. Экипаж ознакомится с системами и органами управления космического корабля, а также отработает навыки аварийного выхода и выживания в воде. На повестке дня также использование медицинского оборудования и тренировка систем жизнеобеспечения.

Запуск Artemis 2 запланирован на конец 2024 года, экипаж отправится в путешествие вокруг Луны, что ознаменует возвращение человечества к исследованию Луны спустя более 50 лет. Хотя экипаж не высадится на поверхность Луны, его миссия позволит получить ценные сведения для будущих полетов с экипажем.