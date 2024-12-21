Экипаж Starliner «не застрял» на МКС еще на месяц

Опубликовано 21 декабря 2024, 13:301 мин.
Экипаж Starliner «не застрял» на МКС еще на месяцИз-за задержек
Астронавты NASA Буч Уилмор и Суни Уильямс останутся на Международной космической станции (МКС) до конца марта 2024 года. Их возвращение на Землю откладывается из-за проблем со следующей миссией по ротации экипажа.
Задержка связана с космическим кораблем Dragon компании SpaceX, который еще не был подготовлен к миссии. NASA объявило, что капсула Dragon будет готова к запуску только в начале января 2024 года. Когда она будет готова, она доставит на МКС четырех новых астронавтов, что позволит нынешнему экипажу, включая Уилмора и Уильямса, вернуться домой, но позже.
Пребывание астронавтов уже продлилось гораздо дольше, чем планировалось. Изначально их возвращение было запланировано через восемь дней. Это было в июне 2024 года. Однако неполадки в двигательных установках Starliner помешали безопасному возвращению — космический корабль вернулся пустым.