Экипаж Starliner «не застрял» на МКС еще на месяц

Задержка связана с космическим кораблем Dragon компании SpaceX, который еще не был подготовлен к миссии. NASA объявило, что капсула Dragon будет готова к запуску только в начале января 2024 года. Когда она будет готова, она доставит на МКС четырех новых астронавтов, что позволит нынешнему экипажу, включая Уилмора и Уильямса, вернуться домой, но позже.

Пребывание астронавтов уже продлилось гораздо дольше, чем планировалось. Изначально их возвращение было запланировано через восемь дней. Это было в июне 2024 года. Однако неполадки в двигательных установках Starliner помешали безопасному возвращению — космический корабль вернулся пустым.