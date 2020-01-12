Экоактивисты вынудили европейцев начать отказываться от авиаперелётов

Количество пассажиров уменьшилось на 4% по сравнению с 2018 годом. Так в 2019 через десять аэропортов Швеции прошло 40 млн пассажиров, а в 2018 — 42 млн. Особенно снижение стало заметно на внутренних линиях. Что интересно, в других европейских странах пассажиропоток только растёт.

Эксперты считают, что шведы стали реже выбирать самолёт в качестве средства передвижения из-за кампаний местных экоактивистов. В 2017 году, например, началось движение Flygskam («стыд за полёты»). Тогда один из шведских певцов заявил о своем отказе от самолёта и призвал других последовать его примеру. Некоторые даже подписали петицию о полном отказе от полётов.