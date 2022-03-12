Экологи бьют тревогу: площадь льда в Антарктике достигла исторического минимума

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Экологи бьют тревогу: площадь льда в Антарктике достигла исторического минимумаЭто могло быть связано с сильными ветрами
Учёные рассказали, что в этом году площадь антарктического морского льда значительно сократилась. Показатель стал минимальным с момента начала спутниковых наблюдений 43 года назад.
Как пишет авторитетный научный журнал Nature, площадь антарктического морского льда сократилась до менее 2 млн квадратных километров. В частности, она составила 1,92 млн квадратных километров 25 февраля. Это на 190 000 квадратных километров меньше, чем было в 2017 году — тогда был установлен антирекорд.
Учёные пояснили, что рекордно низкий уровень частично был вызван сильными ветрами, выталкивающими лёд в более северные районы. Там лёд треснул и растаял. Исследователи отметили, что это может быть начало устойчивой потери антарктического льда.
Источник: Nature