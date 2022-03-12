Экологи бьют тревогу: площадь льда в Антарктике достигла исторического минимума

Как пишет авторитетный научный журнал Nature, площадь антарктического морского льда сократилась до менее 2 млн квадратных километров. В частности, она составила 1,92 млн квадратных километров 25 февраля. Это на 190 000 квадратных километров меньше, чем было в 2017 году — тогда был установлен антирекорд.