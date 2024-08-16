Экологи решили, что людям нужна карта биогеографии муравьев

Эта работа, опубликованная в журнале Nature Communications, устраняет серьезный пробел в науке о биоразнообразии, применяя биогеографические принципы, традиционно используемые для позвоночных и растений, к насекомым. Насекомые, на долю которых приходится более 55% всех описанных видов, часто игнорировались в биогеографических исследованиях.

Новая карта, созданная на основе анализа данных о почти 16 000 видах муравьев, собранных за более чем 300 лет, делит глобальную территорию муравьев на девять основных биогеографических царств. В исследовании использовались передовые методы биоинформатики и машинного обучения для прогнозирования и анализа распространения муравьев, что позволило выявить закономерности, которые тесно перекликаются с теми, что наблюдаются у растений.

Следующие шаги команды включают распространение этих методов на другие группы насекомых.