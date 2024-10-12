Жители в Северной Омахе, штат Небраска, столкнулись с неудачей в борьбе за чистоту воздуха, когда была продлена работа местной электростанции по сжиганию угля. Компания, изначально обязавшаяся закрыть угольную станцию к 2023 году, столкнулась с противоречивыми приоритетами: ликвидацией токсичных выбросов и удовлетворением растущих потребностей в электроэнергии близлежащих центров обработки данных Google и Meta*. Угадайте в пользу чего был сделан выбор.

Быстрый рост этих центров обработки данных, вызванный увеличением вычислительной мощности, необходимой для искусственного интеллекта, значительно увеличил потребление электроэнергии в регионе. Omaha Public Power District предупредила, что остановка угольных блоков может «дестабилизировать энергосистему региона». Хотя коммунальные службы винят в срыве сроков задержки в регулировании и медленное внедрение возобновляемых источников энергии, критики утверждают, что огромное потребление энергии центрами обработки данных является основным фактором, способствующим этому.

Аналогичная ситуация складывается и в других частях Соединенных Штатов по мере распространения ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена