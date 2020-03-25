Экологичные источники энергии оказались опасны для природы

Исследователи обнаружили, что более 2200 подобных станций было построено на территории сохранившейся на Земле дикой природы. В целом, около 17% от всех возобновляемых источников энергии расположено в защищённых зонах. В настоящее время планируют установить ещё 900 станций в особых территориях.

Ещё одна проблема экологических источников энергии в том, что для них требуется гораздо больше площади, чем, например, для теплоэлектростанции.

«Энергетические объекты и инфраструктура вокруг них, в том числе дороги, могут нанести невероятный ущерб природной среде», — отметили учёные.

Основными нарушителями при возведении альтернативных источников энергии являются западноевропейские страны, в частности Германия.