Экологичные печки оказались в 450 раз вреднее для природы, чем газовое отопление

В отчёте говорится, что твёрдое топливо на сегодняшний день является наиболее опасным для окружающей среды методом отопления жилых помещений. В последние же годы популярность дровяного отопления возросла. Загрязнение, вызванное сжиганием древесины, увеличилось более чем на треть с 2010 по 2020 год.

Исследователи также отмечают, что загрязнение мелкими частицами является наиболее опасным для здоровья.