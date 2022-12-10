Экологичные печки оказались в 450 раз вреднее для природы, чем газовое отопление

18:10, 10 декабря 2022
1 мин.
Экологичные печки оказались в 450 раз вреднее для природы, чем газовое отоплениеПодобные открытия происходят уже не в первый раз
Согласно последним данным, дровяные печи Ecodesign производят в 450 раз больше токсичных загрязнителей воздуха, чем центральное газовое отопление. А вот самый экологичный способ обогрева домов — электрическое отопление.
Фото: Unsplash
В отчёте говорится, что твёрдое топливо на сегодняшний день является наиболее опасным для окружающей среды методом отопления жилых помещений. В последние же годы популярность дровяного отопления возросла. Загрязнение, вызванное сжиганием древесины, увеличилось более чем на треть с 2010 по 2020 год.
Исследователи также отмечают, что загрязнение мелкими частицами является наиболее опасным для здоровья.