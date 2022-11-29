Экономия 1200 рублей: в «М.Видео» распродают годовую подписку на онлайн-кинотеатр Premier

12:54, 29 ноября 2022
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Экономия 1200 рублей: в «М.Видео» распродают годовую подписку на онлайн-кинотеатр PremierЗа 399 рублей
Интернет-магазин «М.Видео» предлагает купить код на активацию онлайн-кинотеатра PREMIER на 12 месяцев за 399 рублей вместо 1599 рублей. Один же месяц такой подписки и вовсе стоит 199 рублей.
Достаточно просто добавить подписку в корзину на сайте и оформить заказ. Напомним, что, как обычно, все акции проверены только на момент публикации новости.
После покупки вы получите код активации, который можно применить в приложении или на сайте Premier.