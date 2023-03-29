Экономию $5,5 млрд Disney начала с увольнения 7 тыс человек

Экономию $5,5 млрд Disney начала с увольнения 7 тыс человекУже сокращен штат по развитию метавселенной
Компания Disney расформировала небольшое подразделение, состоящее из примерно 50 сотрудников и занимавшееся изучением метавселенной, в рамках более масштабных планов по сокращению штата на 7 000 человек. Все ради экономии примерно $5,5 млрд.
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Подразделение возглавлял бывший руководитель отдела потребительских товаров Майк Уайт. Хотя он останется в компании, его новая роль еще не определена.
Этот шаг является частью цели Disney по сокращению расходов на 5,5 миллиардов долларов, которую генеральный директор Боб Игер подтвердил в служебной записке ранее на этой неделе.
Метавселенная - это виртуальный мир, в котором пользователи могут взаимодействовать с созданным компьютером окружением и другими пользователями. В последние годы это стало актуальной темой. Решение о расформировании подразделения стало неожиданностью для некоторых, поскольку ранее Disney проявлял большой интерес к изучению потенциала метавселенной.