Экономию $5,5 млрд Disney начала с увольнения 7 тыс человек

Подразделение возглавлял бывший руководитель отдела потребительских товаров Майк Уайт. Хотя он останется в компании, его новая роль еще не определена.

Этот шаг является частью цели Disney по сокращению расходов на 5,5 миллиардов долларов, которую генеральный директор Боб Игер подтвердил в служебной записке ранее на этой неделе.

Метавселенная - это виртуальный мир, в котором пользователи могут взаимодействовать с созданным компьютером окружением и другими пользователями. В последние годы это стало актуальной темой. Решение о расформировании подразделения стало неожиданностью для некоторых, поскольку ранее Disney проявлял большой интерес к изучению потенциала метавселенной.