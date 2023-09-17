Экс-агент ЦРУ оценил возможность введения войск НАТО на Украину

Выступая на YouTube-канале Judging Freedom, Рэй Макговерн отметил, что в настоящее время Украина несет значительные потери на фронтах. Он поставил вопрос о том, решится ли НАТО направить свои войска до того, как Украина потерпит полное поражение.

Макговерн отметил, что Соединенные Штаты вполне рассматривают такой сценарий. Он также отметил, что еще одним способом компенсации неудач украинской стороны может стать передача украинским вооруженным силам ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км.