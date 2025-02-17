Экс-Facebook решила стать частью гонки создания гуманоидных роботов

Главный технический директор •Meta Эндрю Босворт заявил, что команда сосредоточится на исследованиях и разработке потребительских роботов с использованием платформы искусственного интеллекта компании •Llama. Подразделение возглавит Марк Уиттен, бывший генеральный директор Cruise, занимающейся разработкой самоуправляемых автомобилей.

Кроме того, •Meta наняла Джона Корила, бывшего генерального директора The RealReal, для расширения продаж своих VR-гарнитур •Quest и умных очков Ray-Ban •Meta. Компания также изучает возможность открытия новых розничных точек.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена