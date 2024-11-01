Наука и технологии
Опубликовано 01 ноября 2024, 10:15
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Экс-гендиректор Google предложил армии США заменить танки на беспилотники с ИИ

Споры о будущем войн
Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google и основатель компании по производству дронов White Stork, считает, что армии США следует заменить танки беспилотниками, оснащенными ИИ.
Экс-гендиректор Google предложил армии США заменить танки на беспилотники с ИИ
© Ferra

На конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии Шмидт отметил, что конфликт на Украине показывает, как доступные дроны эффективно справляются с гораздо более дорогими танками.

Компания Шмидта, White Stork, хочет создать дроны с ИИ, которые автономно находят цели даже в условиях помех GPS. Несмотря на успехи, эксперты разделились: многие считают, что у танков и дронов уникальные роли, и выступают за сбалансированный подход. Так, армия США вряд ли скоро откажется от своих танков M1 Abrams — аналитики предполагают, что в будущем в войнах будет использоваться смешанный арсенал из танков и дронов.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
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