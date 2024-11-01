Экс-гендиректор Google предложил армии США заменить танки на беспилотники с ИИ

На конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии Шмидт отметил, что конфликт на Украине показывает, как доступные дроны эффективно справляются с гораздо более дорогими танками.

Компания Шмидта, White Stork, хочет создать дроны с ИИ, которые автономно находят цели даже в условиях помех GPS. Несмотря на успехи, эксперты разделились: многие считают, что у танков и дронов уникальные роли, и выступают за сбалансированный подход. Так, армия США вряд ли скоро откажется от своих танков M1 Abrams — аналитики предполагают, что в будущем в войнах будет использоваться смешанный арсенал из танков и дронов.