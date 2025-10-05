Экс-глава ИИ в Databricks попросил $1 млрд на «переосмысление компьютеров»

Главным инвестором выступает Andreessen Horowitz (a16z), а также в проекте участвуют Lightspeed и Lux Capital. Сообщается, что даже Databricks планирует вложиться в новый проект Рао. Он уже привлёк сотни миллионов долларов и начал работу, не дожидаясь завершения всего раунда финансирования.

Рао описал цель своего стартапа как «переосмысление основ вычислительной техники» для создания новой архитектуры, способной работать так же эффективно, как человеческий мозг, но без его биологических ограничений.

Unconventional будет разрабатывать новый тип вычислительной системы, включающей собственные процессоры и серверную инфраструктуру.