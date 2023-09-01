Экс-глава комитета НАТО оценил шансы истребителей F-16 изменить ситуацию для ВСУ

Он выразил скептицизм по поводу способности украинских вооруженных сил переломить ситуацию с помощью F-16, с иронией назвав всю поставляемую Киеву технику «геймчейнджером».

Далее он пояснил, что, хотя истребители F-16, безусловно, усилят возможности Украины, российские системы обороны являются высокоэффективными, и риск того, что F-16 будут сбиты, может создать проблемы. «Думаю, Западу не очень понравится, если F-16 будут падать. Таким образом, можно сказать, что они тоже не станут "геймченджером"», - сказал Куят в интервью швейцарскому изданию die Weltwoche.