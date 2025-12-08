Наука и технологии
Опубликовано 08 декабря 2025, 15:00
1 мин.

Экс-глава NASA раскритиковал США за «неработающую» лунную программу

Могут уступить Китаю на пути к Луне
Бывший руководитель NASA Майкл Гриффин выступил в Конгрессе США с резкой критикой текущей лунной программы Artemis. По его словам, выбранная стратегия «не работает» и может привести к тому, что Китай первым высадит своих астронавтов на Луну.
Гриффин выступил на слушаниях, посвящённых росту китайской космической программы. Он отметил, что Китай действует по чёткому и реалистичному плану, похожему на программу «Аполлон». А вот США придерживаются схемы, которую он считает «ошибочной» и «слишком рискованной для экипажей».

По мнению Гриффина, миссию Artemis 3 — запланированную на 2027 год — и весь текущий план необходимо отменить и разработать новый подход. Он утверждает, что сложная схема дозаправки космического корабля Starship на орбите требует множества запусков. Она ещё и не доказана на практике. Кроме того, топливо в лунном модуле может испариться, пока идёт процесс дозаправки.

Ситуацию осложняют и задержки со стороны SpaceX. По внутренним оценкам компании, первый пилотируемый полёт может состояться не раньше 2028 года, хотя NASA продолжает говорить о 2027-м.

Источник:space
Автор:Максим Многословный
