Экс-главу Минобороны Британии обвинили в диверсии за попытку сорвать поставкиВертолетов из США
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ушедший в отставку 31 августа, перед уходом со своего поста попытался отменить заказ на американские вертолеты Chinook для британских военных. Этот поступок вызвал дипломатический спор между двумя странами.
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По имеющимся данным, 10 августа Уоллес направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо, в котором говорилось, что Лондон хочет пересмотреть соглашение о закупке 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. Однако на тот момент британское правительство еще обсуждало этот вопрос, и окончательного решения принято не было.
Этот шаг Уоллеса был расценен в правительстве Великобритании как потенциально опасный для отношений с США, а некоторые члены кабинета министров расценили его как попытку вызвать раздражение американцев.