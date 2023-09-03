Экс-главу Минобороны Британии обвинили в диверсии за попытку сорвать поставки

По имеющимся данным, 10 августа Уоллес направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо, в котором говорилось, что Лондон хочет пересмотреть соглашение о закупке 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. Однако на тот момент британское правительство еще обсуждало этот вопрос, и окончательного решения принято не было.

Этот шаг Уоллеса был расценен в правительстве Великобритании как потенциально опасный для отношений с США, а некоторые члены кабинета министров расценили его как попытку вызвать раздражение американцев.